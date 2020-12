Sassuolo | Carnevali | “Scamacca? Deciso il suo futuro Vi svelo le prossime mosse di calciomercato”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 25 dicembre 2020)tornerà al.Chiaro e categorico Giovanni, dirigente delintervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto sulneroverde. Nel corso dell'intervista esclusiva l'ad degli emiliani ha voluto chiarire in maniera assoluta suldi Gianluca, giovane attaccante di proprietà delma attualmente in prestito al Genoa. Ecco le sue parole in merito alla situazione circa il centravanti romano: “è un giocatore di nostra proprietà, siamo noi a prendere decisioni per quanto riguarda il suo. Noi abbiamodi mandarlo in prestito perché l’anno prossimo può essere un nostro protagonista qui al, la ...