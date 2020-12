Rischi per il cuore anche con basse dosi di glucocorticoidi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Uno studio pubblicato su PLOS Medcine suggerisce che anche basse dosi di glucocorticoidi possono aumentare il Rischio di malattie cardiovascolari I glucocorticoidi sono steroidi ampiamente prescritti per il trattamento di una serie di malattie infiammatorie immunomediate. Mentre alte dosi di steroidi sono noti per aumentare il Rischio di malattie cardiovascolari, l’impatto di dosi più basse… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Uno studio pubblicato su PLOS Medcine suggerisce chedipossono aumentare ilo di malattie cardiovascolari Isono steroidi ampiamente prescritti per il trattamento di una serie di malattie infiammatorie immunomediate. Mentre altedi steroidi sono noti per aumentare ilo di malattie cardiovascolari, l’impatto dipiù… L'articolo Corriere Nazionale.

