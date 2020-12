Perché ho messo la mascherina a Gesù Bambino Scrive D’Ambrosio

Leggi su formiche

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Hola. Non per irriverenza ma per appartenenza. In questo difficile Natale, che stiamo vivendo, il rischio è allontanare significati, relazioni, gioie a causa della pandemia. Sono i “significati” che fanno una festa, soprattutto ora, cioè nelle limitazioni necessarie e pesanti con cui viviamo questo Natale. Eppure, per alcuni, le limitazioni sono diventate sinonimi di “estraniazione” dalla festa. Per quanto la pandemia sia un evento terribile, credo che sia in atto una sfida di significato ben più profonda: dare senso a questo Natale. Non è materia da aule parlamentari o regionali, ma è questione d’interiorità. Partiamo, per chi crede, dal Bambindovrebbe “indossare” lala Parola, il Verbo ...