Le idee regalo di Natale più assurde per tutti i tifosi di calcio! (Di venerdì 25 dicembre 2020) Che cosa può nascere dalla fusione tra una delle festività più amate di sempre e lo sport più bello del mondo? La risposta è questa: alcune idee regalo incredibilmente strane ed assurde, ma che a Natale potrebbero comunque fare la felicità di un qualsiasi tifoso di calcio! #1 Tostapane esultante Come superare il trauma della sveglia al mattino? Presto detto. Il tostapane del Lione o del Borussia Dortmund, progettato per riprodurre il boato dello stadio quando la vostra fetta di pane sarà pronta, darà alla vostra colazione tutt’altro sapore… forse. #2 Feltrini del Rosenborg Nonostante siano esteticamente orribili, i feltrini del Rosenborg saranno i più fidi alleati che potrete avere questo Natale. Efficacissimi per salvaguardare il vostro parquet da eventuali rigate, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 dicembre 2020) Che cosa può nascere dalla fusione tra una delle festività più amate di sempre e lo sport più bello del mondo? La risposta è questa: alcuneincredibilmente strane ed, ma che apotrebbero comunque fare la felicità di un qualsiasi tifoso di#1 Tostapane esultante Come superare il trauma della sveglia al mattino? Presto detto. Il tostapane del Lione o del Borussia Dortmund, progettato per riprodurre il boato dello stadio quando la vostra fetta di pane sarà pronta, darà alla vostra colazione tutt’altro sapore… forse. #2 Feltrini del Rosenborg Nonostante siano esteticamente orribili, i feltrini del Rosenborg saranno i più fidi alleati che potrete avere questo. Efficacissimi per salvaguardare il vostro parquet da eventuali rigate, ...

Cristia81987693 : È da un'ora che raccolgo i tasti del 'computer'. Le idee regalo, quelle belle. Buon Natale. #MerryXmas #25dicembre - qfiori_it : Deliziose Idee Regalo Di Cioccolato Di Natale Per Gli Amanti Del Cioccolatoe Visita ora: - Idee_a_sudest : RT @IppolitoChi: Cenone con mamma Film Heidi Nostalgia del rituale cenone dei reietti Strade deserte Luminarie tristi, nessuno le guarda Ne… - Notiziedi_it : Idee Regalo Natale 2020: il nuovo libro di ricette di Benedetta Rossi per chi ama stare in cucina - qfiori_it : Bellissime Idee Regalo Per Piante Di Natale Per Gli Amanti Del Verde Visita ora: -