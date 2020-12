L’amatissima fiction torna con una nuova stagione | l’annuncio fa impazzire i fan

Leggi su sologossip

(Di venerdì 25 dicembre 2020)con unapubblicato sui social fai fan. Splendide notizie in arrivo per i telespettatori di una dellepiù amate del momento. Parliamo de L’allieva, che tornerà in onda con la quarta! La conferma ufficiale è arrivata attraverso un post condiviso sui social da Endemol Shine L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.