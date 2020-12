Il 2021 sarà l'anno delle newsletter (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nell'ultimo anno sono state inviate oltre 300 miliardi di email. Un numero che è solo destinato a crescere nel corso del prossimo anno. Aumenta anche il numero delle newsletter offerte non solo per motivi di mero marketing, ma anche per la condivisione organica di nuovi contenuti. Se per ogni dollaro investito in una mail di marketing, se ne possono guadagnare almeno 42 - secondo i dati raccolti da Oberlo - 87% dei professionisti del settore scelgono le newsletter per raggiungere possibili clienti (e fidelizzare quelli già acquisiti). Per quanto riguarda i media - intesi come i classici giornali ma anche le personalità social - una newsletter può risultare una scommessa vincente. Ad esempio, gli abbonati alla newsletter di Greentech Media passano sul sito l'80% di ... Leggi su panorama (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nell'ultimosono state inviate oltre 300 miliardi di email. Un numero che è solo destinato a crescere nel corso del prossimo. Aumenta anche il numeroofferte non solo per motivi di mero marketing, ma anche per la condivisione organica di nuovi contenuti. Se per ogni dollaro investito in una mail di marketing, se ne possono guadagnare almeno 42 - secondo i dati raccolti da Oberlo - 87% dei professionisti del settore scelgono leper raggiungere possibili clienti (e fidelizzare quelli già acquisiti). Per quanto riguarda i media - intesi come i classici giornali ma anche le personalità social - unapuò risultare una scommessa vincente. Ad esempio, gli abbonati alladi Greentech Media passano sul sito l'80% di ...

acmilan : ? @segafredoitalia will be our partner and Official Coffee for three seasons. Read more ?? - matteosalvinimi : Bene assoluzione della #Raggi, noi gli avversari preferiamo batterli alle elezioni, non in Tribunale. Il 2021 sarà… - teatroallascala : La musica di Mozart sarà la protagonista del Concerto di Natale diretto da @MMariotti1979. In programma il Concerto… - mtracca : A Roma ci sarà presente la banda musicale dell’Arma dei Carabinieri?? Ah, dal 2021 sarà tra le feste nazionali sper… - galby1961 : RT @MPenikas: Un augurio anche al #M5S per tutto quello che e' riuscito a fare anche nel 2020 nonostante i tradimenti. Purtroppo non credo… -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 sarà Arcuri assicura: "Entro settembre sarà possibile vaccinare tutti gli italiani" AGI - Agenzia Italia