Ha 94 anni e si sente troppo solo | chiama i carabinieri per un po' di compagnia a Natale

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Una storia di solitudine ma anche di senso di comunità. Ha telefonato aidella centrale operativa di Vergato, nel Bolognese per dire che si sentivae per chiedere di poter condividere ...

repubblica : Bologna, si sente solo a 94 anni e chiama i carabinieri a brindare - AlbertoNisolini : Bologna, si sente solo a 94 anni e chiama i carabinieri a brindare - Bruna64439387 : RT @repubblica: Bologna, si sente solo a 94 anni e chiama i carabinieri a brindare - cryxhz : RT @clairemead2311: Dopo anni a sentire gli altri ridere di te vorrei vedere voi in una situazione del genere. Gli si legge in faccia che… - Fracru2 : RT @rep_bologna: Bologna, si sente solo a 94 anni e chiama i carabinieri a brindare [aggiornamento delle 16:17] -

Ultime Notizie dalla rete : anni sente

La Repubblica

Una storia di solitudine ma anche di senso di comunità. Ha telefonato ai Carabinieri della centrale operativa di Vergato, nel Bolognese per dire che si sentiva solo e per chiedere di poter condividere ...BOLOGNA. Ha telefonato ai Carabinieri della centrale operativa di Vergato, nel Bolognese per dire che si sentiva solo e per chiedere di poter condividere con qualcuno un brindisi natalizio. Protagonis ...