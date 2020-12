Buon compleanno Otello Profazio | Beppe Severgnini… 

(Di sabato 26 dicembre 2020) …Vittorio Dotti, Antonio Juliano, Vannino Chiti, Stefano Palatresi, Antonio Stefano Caridi, Alex Schwazer, Marco Canola, Alessio Viola, Riccardo Brugnara, Beatrice Parrocchiale, Lorenzo Vavassori… Oggi 26 dicembre compiono gli anni: Giosuè Ligios, politico; Antonio del Prete, politico, avvocato;, cantautore, cantastorie; Adriana Maliponte, soprano; Vittorio Dotti, avvocato, politico; Michele Benedetto, ex calciatore Parma; Ada Maria Serra Zanetti, attrice, doppiatrice; Antonio Juliano, ex calciatore Napoli, dirigente; Grazia Scuccimarra, scrittrice, attrice; Pierangelo Sequeri, teologo, scrittore, musicista; Egidio Ponzo, politico; Stefano Semenzato, politico; Vannino Chiti, politico; Gianni Silvestrini, ingegnere. Inoltre, compiono gli anni: Paolo Guerra, produttore teatro e cinema; Lorena Fiorini, scrittrice; Stefano Perrotta, ...

questo, purtroppo, per la mia famiglia sarà il primo Natale senza papà Sergio. Se l'è portato via il Covid, in una fredda mattina di novembre, senza nemmeno darci il tempo di salutarlo. Aveva 74 anni, ...