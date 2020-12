ARISS: la radio che mette in contatto astronauti e studenti (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il progetto ARISS è un evento che convoglia un notevole interesse. Consente infatti agli studenti di tutto il mondo di parlare direttamente con i membri dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale. Al progetto ARISS collaborano anche la NASA, l’agenzia spaziale europea (ESA) e l’agenzia spaziale italiana (ASI). Cos’è il progetto ARISS? ARISS permette agli studenti di Leggi su periodicodaily (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il progettoè un evento che convoglia un notevole interesse. Consente infatti aglidi tutto il mondo di parlare direttamente con i membri dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale. Al progettocollaborano anche la NASA, l’agenzia spaziale europea (ESA) e l’agenzia spaziale italiana (ASI). Cos’è il progettoperaglidi

MoliPietro : ARISS: la radio che mette in contatto astronauti e studenti - marcozambi : RT @AstronautiNEWS: ARISS – evento SSTV dal 24 al 31 dicembre 2020. Pronti a ricevere immagini via radio dalla ISS? - vedanama : RT @AstronautiNEWS: ARISS – evento SSTV dal 24 al 31 dicembre 2020. Pronti a ricevere immagini via radio dalla ISS? - RikyUnreal : RT @AstronautiNEWS: ARISS – evento SSTV dal 24 al 31 dicembre 2020. Pronti a ricevere immagini via radio dalla ISS? - monicaognitanto : RT @AstronautiNEWS: ARISS – evento SSTV dal 24 al 31 dicembre 2020. Pronti a ricevere immagini via radio dalla ISS? -

Ultime Notizie dalla rete : ARISS radio ARISS – evento SSTV dal 24 al 31 dicembre 2020. Pronti a ricevere immagini via radio dalla ISS? AstronautiNEWS ARISS: la radio che mette in contatto astronauti e studenti

Il progetto ARISS permette ai ragazzi di scuole italiane di contattare astonauti per porre loro domande sulla vita nello spazio.

Il progetto ARISS permette ai ragazzi di scuole italiane di contattare astonauti per porre loro domande sulla vita nello spazio.