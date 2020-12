Al positivo e con l’attenzione al futuro, il modo migliore per parlare di Natale: allegata la lettera del DS alla comunità scolastica (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nei passati Natale i genitori sono stati, fin troppo, inghiottiti dalla frenesia di fine anno, dalla folle spesa per i regali, dalla pianificazione infinita per le grandi riunioni di famiglia e dalle code follemente lunghe per Babbo Natale. Stessa cosa è capitata agli insegnanti, troppo affaccendati a fare festoni, alberi e presepi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nei passatii genitori sono stati, fin troppo, inghiottiti dfrenesia di fine anno, dfolle spesa per i regali, dpianificazione infinita per le grandi riunioni di famiglia e dalle code follemente lunghe per Babbo. Stessa cosa è capitata agli insegnanti, troppo affaccendati a fare festoni, alberi e presepi. L'articolo .

Comincini : Un bel regalo di Natale per tanti studenti: il 7 gennaio si torna alla #scuola in presenza! È stata infatti siglata… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha appreso con grande soddisfazione dal Presidente Conte la notizia della liberazione dei… - pdnetwork : Iacopo Melio è purtroppo risultato positivo al Covid. Ci teniamo a fargli i nostri migliori auguri di pronta guarig… - orizzontescuola : Al positivo e con l’attenzione al futuro, il modo migliore per parlare di Natale: allegata la lettera del DS alla c… - TonanteAquila : RT @Cuoreeanima: C'è una grandissima differenza tra whatsapp/Fb con Twitter Nei primi nessuno scrive Solo immagini di auguri, inoltrate Su… -