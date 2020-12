Week end lungo 25-27 dicembre: gli spettacoli in streaming da Firenze e dalla Toscana (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le iniziative comprese nell'Inverno Fiorentino, il «Regalo di Natale» del Teatro di Cestello, i concerti da Palazzo Medici Riccardi, i tour virtuali del Museo delle Navi Antiche di Pisa, il videoracconto sulla Natività per i bambini della Galleria dell’Accademia Leggi su firenzepost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Le iniziative comprese nell'Inverno Fiorentino, il «Regalo di Natale» del Teatro di Cestello, i concerti da Palazzo Medici Riccardi, i tour virtuali del Museo delle Navi Antiche di Pisa, il videoracconto sulla Natività per i bambini della Galleria dell’Accademia

WeCinema : Week end col cinema: con il ritorno dei Moschettieri, la liturgia delle Feste è fatta di classici da 'È arrivata la… - Agenzia_Ansa : Milano, folla in centro per lo shopping natalizio. Persone in coda e assembramenti nell'ultimo week end prima delle… - FirenzePost : Week end lungo 25-27 dicembre: gli spettacoli in streaming da Firenze e dalla Toscana - rockyraghavan1 : RT @DurgadeviAmbal1: #AnithaSampath ku time sari illa, week start la #AariArjunan kuda fight , week end la #BalajiMurugaDoss kuda fight. Vo… - DurgadeviAmbal1 : #AnithaSampath ku time sari illa, week start la #AariArjunan kuda fight , week end la #BalajiMurugaDoss kuda fight.… -

Ultime Notizie dalla rete : Week end Da Proietti a Eduardo nel week end teatrale sotto l'albero ANSA Nuova Europa Week end lungo 25-27 dicembre: gli spettacoli in streaming da Firenze e dalla Toscana

Ci sarà comunque anche in questi giorni la consolazione degli spettacoli in streaming (è il terzo week end dell’«Inverno Fiorentino», manifestazione parallela all’Estate Fiorentina, quest’anno ...

Mini Challenge 2021 – Pronti per la nuova stagione

Il celebre campionato monomarca Mini Challenge 2021 realizzato in collaborazione con ACI Sport è pronto per una nuova emozionante stagione ...

Ci sarà comunque anche in questi giorni la consolazione degli spettacoli in streaming (è il terzo week end dell’«Inverno Fiorentino», manifestazione parallela all’Estate Fiorentina, quest’anno ...Il celebre campionato monomarca Mini Challenge 2021 realizzato in collaborazione con ACI Sport è pronto per una nuova emozionante stagione ...