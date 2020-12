Vaccino Covid | in partenza le prime dosi dal Belgio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Si parte! Questa mattina dalla sede della Pfizer ini tir con i primi vaccini contro il-19 sono finalmente partiti. Questo quanto si apprende a Bruxelles. I camion-frigo hanno lasciato lo stabilimento di Puurs, diretti nei vari Paesi Ue. In Italia arriveranno il 26. Appena entrerà in Italia, il convoglio con le 9.750sarà scortato fino allo Spallanzani di Roma dall’Esercito, che poi smisterà i vaccini anche negli altri punti scelti per il Vaccine Day del 27 dicembre. Per ulteriori approfondimenti sulleggi anche:Pfizer-19: quanto dura, come funziona, quando si inizia in Italia su Il Corriere della Città.