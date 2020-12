Usa, polizia uccide un afroamericano disarmato a Columbus: è il secondo in meno di tre settimane in Ohio (Di giovedì 24 dicembre 2020) Usa, polizia uccide afroamericano disarmato a Columbus Un afroamericano è stato ucciso da un agente di polizia bianco a Columbus, in Ohio. Si tratta del secondo caso in poche settimane nella città del Nord degli Stati Uniti, l’ennesimo ad alimentare l’indignazione dei movimenti antirazzisti che da mesi protestano contro la brutalità della polizia sui neri. La vittima si chiamava Andre Maurice Hill, aveva 47 anni, e si trovava in un garage quando lunedì 21 dicembre è stato colpito più volte dall’agente in uniforme, chiamato per recarsi sul posto dopo un piccolo incidente. Il filmato dalla telecamera portatile dell’agente mostra Hill dirigersi verso l’agente con un telefono cellulare ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Usa,Unè stato ucciso da un agente dibianco a, in. Si tratta delcaso in pochenella città del Nord degli Stati Uniti, l’ennesimo ad alimentare l’indignazione dei movimenti antirazzisti che da mesi protestano contro la brutalità dellasui neri. La vittima si chiamava Andre Maurice Hill, aveva 47 anni, e si trovava in un garage quando lunedì 21 dicembre è stato colpito più volte dall’agente in uniforme, chiamato per recarsi sul posto dopo un piccolo incidente. Il filmato dalla telecamera portatile dell’agente mostra Hill dirigersi verso l’agente con un telefono cellulare ...

