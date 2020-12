Uno solo non è bastato, Conte non esclude un nuovo lockdown a gennaio (Di giovedì 24 dicembre 2020) Uno solo non è bastato. Vaccino o no, il premier Giuseppe Conte non esclude la possibilità di un nuovo lockdown a gennaio. Dipende tutto da come evolverà la curva dei contagi. Un nuovo lockdown a gennaio: questa la peggiore ipotesi che il premier Giuseppe Conte mette sul tavolo nel caso le già pesanti misure restrittive L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Unonon è. Vaccino o no, il premier Giuseppenonla possibilità di un. Dipende tutto da come evolverà la curva dei contagi. Un: questa la peggiore ipotesi che il premier Giuseppemette sul tavolo nel caso le già pesanti misure restrittive L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Uno solo Per i bambini sfortunati il regalo più bello: donati 2.500 giocattoli per il Natale BresciaToday Il Natale ‘sospeso’ in ospedale e sulle ambulanze: ‘Stanchi ma sempre accanto ai pazienti isolati dal Covid. Un appello? Siate responsabili’

“Un Natale sospeso”. È quello che stanno vivendo i medici, gli infermieri e i volontari impegnati in prima linea nella lotta contro il Covid. Da febbraio non si sono mai fermati e durante le festività ...

MasterChef 10, stasera su Sky Uno la seconda puntata: anticipazioni

Stasera su Sky Uno alle 21:15 torna Masterchef 10 con la seconda puntata, che prevede già la prima eliminazione: le anticipazioni. Dopo l'applauditissimo esordio, nella seconda puntata di MasterChef 1 ...

