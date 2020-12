Striscia la Notizia, quello scherzo a Mel Brooks: il ricordo di Ezio Greggio (Di giovedì 24 dicembre 2020) Striscia la Notizia, Ezio Greggio ricorda sui social un vecchio scherzo fatto al grande Mel Brooks. Un ospite internazionale e importantissimo Ezio Greggio (fonte foto: GettyImages)Striscia la Notizia è in onda dal lontano 1988 quando approdò dapprima su Italia Uno, per poi passare a Canale 5, dove tutt’ora ha trovato la sua dimora naturale. Ezio Greggio è uno degli storici conduttori. Con la sua ironia e il suo fascino ha conquistato milioni di telespettatori. Oggi, tramite il suo profilo di Instagram, sul quale è molto attivo, ha voluto ricordare un momento indimenticabile del programma, che forse tutti non conoscevano. Infatti, per una puntata fu ospite il grande ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 dicembre 2020)laricorda sui social un vecchiofatto al grande Mel. Un ospite internazionale e importantissimo(fonte foto: GettyImages)laè in onda dal lontano 1988 quando approdò dapprima su Italia Uno, per poi passare a Canale 5, dove tutt’ora ha trovato la sua dimora naturale.è uno degli storici conduttori. Con la sua ironia e il suo fascino ha conquistato milioni di telespettatori. Oggi, tramite il suo profilo di Instagram, sul quale è molto attivo, ha voluto ricordare un momento indimenticabile del programma, che forse tutti non conoscevano. Infatti, per una puntata fu ospite il grande ...

Rinaldi_euro : Striscia la Notizia mette le mani sul libro di Roberto Speranza, 'il passaggio illuminante'. ministro ridicolizzato… - itspukapuka : Striscia la notizia pure durante la vigilia - svgaara : AGGIORNAMENTO QUA ABBIAMO GIÀ FINITO DI MANGIARE, C'È STRISCIA LA NOTIZIA IN TV, I MIEI PARENTI PARLANO DI COSE CH… - annanamia : Striscia la Notizia, il dramma di quest'uomo in un video sconcertante: prova ad entrare in casa, finisce in disgraz… - Frances34448243 : Striscia la Notizia, bomba sul cashback: 'Attenzione alla maxi-truffa', la trappola con cui prosciugano i tuoi ri... -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia Striscia la Notizia, bomba sul cashback: "Attenzione alla maxi-truffa", la trappola con cui prosciugano i tuoi risparmi Liberoquotidiano.it Con il cashback ci hanno fregato i soldi: Striscia la Notizia scopre il trucco

L'iniziativa del governo sul cashback natalizio ha già scatenato molte polemiche, l'ultima accusa è inquietante.

Lite coi paparazzi, tapiro d'oro (da Guinness) a Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è la più attapirata della storia di Striscia La Notizia. "", disse a Staffelli nel 2008. Tutta colpa della lite coi paparazzi consumatasi pochi giorni fa fuori da un locale a Roma, ...

L'iniziativa del governo sul cashback natalizio ha già scatenato molte polemiche, l'ultima accusa è inquietante.Belen Rodriguez è la più attapirata della storia di Striscia La Notizia. "", disse a Staffelli nel 2008. Tutta colpa della lite coi paparazzi consumatasi pochi giorni fa fuori da un locale a Roma, ...