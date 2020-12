Serie A, parla Ventura: “Scudetto? C’è una sola favorita, ecco quale. Non so se il Milan…” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Giampiero Ventura in merito alla lotta Scudetto.Una Serie A così equilibrata non si vedeva da diverso tempo, e l'ex tecnico della nazionale azzurra ha voluto sottolinearlo durante un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni diRadio Kiss Kiss. Una sfida in vetta alla classifica che coinvolge attivamente Milan e Inter, con la Juventus sempre dietro le due milanesi per rincorrere quello che potrebbe poi diventare il decimo titolo italiano consecutivo. ecco le parole di Ventura in merito a questa corsa a tre per la vittoria finale: "Credo che l'Inter sia la favorita, ha la rosa attrezzata per vincere. La Juve ha dei problemi che non sono facilmente risolvibili, e non so se il Milan terrà il ritmo". Leggi su mediagol (Di giovedì 24 dicembre 2020) Giampieroin merito alla lotta.UnaA così equilibrata non si vedeva da diverso tempo, e l'ex tecnico della nazionale azzurra ha voluto sottolinearlo durante un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni diRadio Kiss Kiss. Una sfida in vetta alla classifica che coinvolge attivamente Milan e Inter, con la Juventus sempre dietro le due milanesi per rincorrere quello che potrebbe poi diventare il decimo titolo italiano consecutivo.le parole diin merito a questa corsa a tre per la vittoria finale: "Credo che l'Inter sia la, ha la rosa attrezzata per vincere. La Juve ha dei problemi che non sono facilmente risolvibili, e non so se il Milan terrà il ritmo".

Juventus-Napoli verrà giocata, ma quando? La Lega di Serie A parla di rinvio a data da destinarsi, ma cercare la data giusta è quasi come cercare un ago in un pagliaio a causa di un calendario già ...

Non si parla di chi non c’è, e sono tanti (Ibrahimovic ... Ma è l’Inter a rivelarsi il miglior attacco di Serie A: 34 reti in quattordici turni, più di chiunque altro. Un punto da recuperare sul Milan ...

