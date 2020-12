Serie A, allenatori e panettone: in due non lo mangeranno, ma altri tremano (Di giovedì 24 dicembre 2020) È una tipica frase prettamente calcistica che assume, ovviamente, venature natalizie che diventano, di colpo, inquietanti per ogni abitante della panchina del calcio italiano. allenatori e panettone, un binomio davvero particolare che, in modo indissolubile, accompagna tutti i timonieri dei club di Serie A fino alla Befana. Due tecnici, quest’anno, non sono riusciti a gustarsi il tipico dolce di Babbo Natale accomodati sulla panchina di inizio stagione: Rolando Maran e Beppe Iachini, infatti, sono stati esonerati rispettivamente da Genoa e Fiorentina in favore di Davide Ballardini e Cesare Prandelli. I due professionisti allontanati, però, non sono gli unici ad aver rischiato nel corso di questo campionato. allenatori e panettone: due esoneri Enrico Preziosi e Rocco Commisso, proprietari di Genoa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) È una tipica frase prettamente calcistica che assume, ovviamente, venature natalizie che diventano, di colpo, inquietanti per ogni abitante della panchina del calcio italiano., un binomio davvero particolare che, in modo indissolubile, accompagna tutti i timonieri dei club diA fino alla Befana. Due tecnici, quest’anno, non sono riusciti a gustarsi il tipico dolce di Babbo Natale accomodati sulla panchina di inizio stagione: Rolando Maran e Beppe Iachini, infatti, sono stati esonerati rispettivamente da Genoa e Fiorentina in favore di Davide Ballardini e Cesare Prandelli. I due professionisti allontanati, però, non sono gli unici ad aver rischiato nel corso di questo campionato.: due esoneri Enrico Preziosi e Rocco Commisso, proprietari di Genoa ...

