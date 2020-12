Saldi 2021, quando iniziano regione per regione (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nonostante il covid-19 sembra proprio che i Saldi 2021 ci saranno. A seguito delle misure restrittive del Decreto Natale 18 dicembre 2020, si è optato per scaglionare l’inizio dei Saldi regione per regione, a partire dai primi giorni di gennaio fino ad arrivare a febbraio. Gli e-commerce giocano d’anticipo Complice il lockdown diffuso a livello internazionale, i negozi online hanno deciso di cavalcare l’ondata di successi del Black Friday, non aspettando nemmeno l’arrivo delle Feste. Ecco quindi che H&M decide di creare una vendita privata con sconti dal 30% al 50% per i possessori della card. Anche Mytheresa ha deciso di anticipare i Saldi e cosi sul suo e-commerce compaio già delle offerte anche al 60%, così come Zara che ha puntato allo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nonostante il covid-19 sembra proprio che ici saranno. A seguito delle misure restrittive del Decreto Natale 18 dicembre 2020, si è optato per scaglionare l’inizio deiper, a partire dai primi giorni di gennaio fino ad arrivare a febbraio. Gli e-commerce giocano d’anticipo Complice il lockdown diffuso a livello internazionale, i negozi online hanno deciso di cavalcare l’ondata di successi del Black Friday, non aspettando nemmeno l’arrivo delle Feste. Ecco quindi che H&M decide di creare una vendita privata con sconti dal 30% al 50% per i possessori della card. Anche Mytheresa ha deciso di anticipare ie cosi sul suo e-commerce compaio già delle offerte anche al 60%, così come Zara che ha puntato allo ...

cciaaperugia : RT @RegioneUmbria: L'Assessore al commercio @MicheleFioroni comunica che 'la Giunta ha posticipato l’inizio dei saldi invernali al 9 gennai… - AmoBergamo : #Bergamo Regione Lombardia posticipa la data di inizio dei saldi invernali al 7 gennaio 2021 - infoitscienza : Saldi invernali 2021 data inizio in Veneto. Calendario e durata - newsbiella : Saldi in Piemonte al via dal 7 gennaio 2021 - BuonoClaudio : Saldi in Basilicata, la decisione della giunta regionale: al via il 2 gennaio e fino al 2 marzo 2021… -