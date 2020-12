Oggi in tv | tutta la programmazione di giovedì 24 dicembre

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Cosa ci aspettain tv? Un palinsesto ricco di appuntamenti imperdibili quello della vigilia di Natale. Dal concertone al circo, dalla commedia al musical, eccolacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Questa sera su Rai 1 andrà in onda il film Heidi. Il lungometraggio racconta le avventure della bimba cresciuta sulle alpi svizzere insieme al nonno e Peter che si ritroverà, per volontà della zia, ad essere catapultata nella realtà cittadina. Su Rai 2 va in onda il film di animazione Alla ricerca di Dory. Questa volta, all’amica smemorata di Nemo, torna in mente di avere una famiglia che forse la sta cercando. Comincia così una nuova avventura nella barriera corallina. Come da tradizione, su Rai 3 va in onda il 44º Festival del Circo di Montecarlo, condotto da Melissa Greta ...