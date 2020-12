Milano, abusa della nipote di pochi mesi in diretta streaming su sito di pedofili: arrestato nonno (Di giovedì 24 dicembre 2020) Milano, abusa della nipote di pochi mesi in diretta streaming su sito di pedofili. Un uomo di 53 anni è stato arrestato al termine di un’indagine condotta dalla polizia postale di Milano. Secondo quanto riferito dagli agenti, l’uomo avrebbe abusato sessualmente della nipote di pochi mesi per poi pubblicare il video in diretta della violenza su un sito di pedofili: l’uomo, nonno materno della piccola, è stato immediatamente arrestato. Ha abusato della ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 24 dicembre 2020)diinsudi. Un uomo di 53 anni è statoal termine di un’indagine condotta dalla polizia postale di. Secondo quanto riferito dagli agenti, l’uomo avrebbeto sessualmentediper poi pubblicare il video inviolenza su undi: l’uomo,maternopiccola, è stato immediatamente. Hato...

