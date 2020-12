Intel Core i7-11700KF | benchmark in Ashes of The Singularity

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Sono trapelati i punteggi dii7-nelof The, uno dei più noti per testare l’hardware soprattutto se siete interessati al gaming I nuovi processoriRocket Lake di 11° generazione dovrebbero essere presentasti nel corso del CES 2021 e poi arrivare in primavera sul mercato. La nuova generazione purtroppo ancora non porterà grosse novità, che sono invece attese con la nuova architettura Alder Lake, tuttavia dovremmo vedere un modesto aumento delle prestazioni, soprattutto in singleche ancora gioca un ruolo importante in diverse applicazioni tra cui il gaming .Il vantaggio dovrebbe essere dovuto alla nuova microarchitettura Cipress Cove, mutuata dai nuovi processori per notebook Tiger Lake, ma ...