Il Teatro de’ Servi debutta online con Luci e ombre della ribalta

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilde’oggicon(e: lo spettacolo sarà disponibile in streaming su una piattaforma dedicata Ilde’di Roma e ilMartinitt di Milanono. Per la prima volta la storica sala di Via del Tritone, e il suo corrispettivo“gemello” di Milano, entrambi gestiti dalla Società… L'articolo Corriere Nazionale.