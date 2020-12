Il profilo Instagram del Papa mette nuovamente like a una modella (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo il caso di qualche settimana fa con la modella brasiliana Natalia Garibotto, qualcuno dall’account Instagram ufficiale di Papa Francesco avrebbe messo nuovamente like alla foto di una modella. Questa volta, stando allo screenshot pubblicato da un utente su Twitter e dalle notizie riportate su alcuni media internazionali e nazionali, si tratta di Margot Foxx. Poiché l’account Instagram della modella è privato, non è possibile verificare se il like sia stato rimosso o meno. Tuttavia, la ragazza, su Twitter, ha scritto una serie di post in cui commenta il fatto: “Ehm, al Papa è piaciuta la mia foto?”. E ancora: “Al Papa è piaciuta la mia foto, significa che andrò in paradiso”. Come nel caso ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo il caso di qualche settimana fa con labrasiliana Natalia Garibotto, qualcuno dall’accountufficiale diFrancesco avrebbe messoalla foto di una. Questa volta, stando allo screenshot pubblicato da un utente su Twitter e dalle notizie riportate su alcuni media internazionali e nazionali, si tratta di Margot Foxx. Poiché l’accountdellaè privato, non è possibile verificare se ilsia stato rimosso o meno. Tuttavia, la ragazza, su Twitter, ha scritto una serie di post in cui commenta il fatto: “Ehm, alè piaciuta la mia foto?”. E ancora: “Alè piaciuta la mia foto, significa che andrò in paradiso”. Come nel caso ...

