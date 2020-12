Heather Parisi: «Non mi vaccino e per questo so che mi attaccherete e mi emarginerete» (Di giovedì 24 dicembre 2020) «Io e la mia famiglia non faremo il vaccino. È fuor di dubbio, infatti, che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo». Lo scrive Heather Parisi in un messaggio su Instagram che la ritrae accanto al marito. Un messaggio destinato a sollevare un mare di polemiche. «Sono perfettamente consapevole che per questa scelta in Italia (non a Hong Kong) sarò derisa, attaccata, emarginata. E che molti, in assoluta malafede, mi definiranno “no-vax”. Purtroppo», prosegue, «nella società di oggi, la libertà e la tolleranza hanno ceduto il posto alla prevaricazione e alla violenza. Ma se questo è il prezzo da pagare per difendere l’ennesima violazione di un diritto inviolabile, lo faccio senza ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 dicembre 2020) «Io e la mia famiglia non faremo il. È fuor di dubbio, infatti, che si tratta di unsperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo». Lo scrivein un messaggio su Instagram che la ritrae accanto al marito. Un messaggio destinato a sollevare un mare di polemiche. «Sono perfettamente consapevole che per questa scelta in Italia (non a Hong Kong) sarò derisa, attaccata, emarginata. E che molti, in assoluta malafede, mi definiranno “no-vax”. Purtroppo», prosegue, «nella società di oggi, la libertà e la tolleranza hanno ceduto il posto alla prevaricazione e alla violenza. Ma seè il prezzo da pagare per difendere l’ennesima violazione di un diritto inviolabile, lo faccio senza ...

