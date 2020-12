Giortì è il docureality con Gemma Galgani e Giulia De Lellis: tutto quello che c’è da sapere (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ebbene, è proprio così: vedremo un docureality con Gemma Galgani e Giulia De Lellis, due delle protagoniste assolute di Uomini e Donne. Si chiama Giortì ed è prodotto dalla Fascino e da MediaMai. Di cosa si tratterà? Parlerà principalmente delle feste, del divertimento e di tutte le storie e i racconti che ci sono dietro. A condurre ritroveremo proprio Gemma Galgani e Giulia De Lellis, in una veste veramente inedita ma sicuramente molto interessante. Giortì sarà composto da dieci puntate che però non saranno messe in onda in televisione ma saranno disponibili su Mediaset Play e Witty Tv già a partire da oggi, 24 dicembre. Giortì che cosa vedremo nel docureality con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ebbene, è proprio così: vedremo unconDe, due delle protagoniste assolute di Uomini e Donne. Si chiamaed è prodotto dalla Fascino e da MediaMai. Di cosa si tratterà? Parlerà principalmente delle feste, del divertimento e di tutte le storie e i racconti che ci sono dietro. A condurre ritroveremo proprioDe, in una veste veramente inedita ma sicuramente molto interessante.sarà composto da dieci puntate che però non saranno messe in onda in televisione ma saranno disponibili su Mediaset Play e Witty Tv già a partire da oggi, 24 dicembre.che cosa vedremo nelcon ...

