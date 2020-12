Flash News del 24 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Dalla mezzanotte tutta Italia è di nuovo zona rossa. Bar e ristoranti sono chiusi, ci si muove solo con l’autocertificazione. Nel giorno della Vigilia di Natale sono scattate le misure restrittive più rigide per gli spostamenti; Preoccupa la diffusione del contagio nel nostro Paese: è risalito l’indice Rt, che indica la trasmissione del virus arrivato a 0,90%. Veneto e Molise sono sopra l’1 e il timore è che il periodo Natalizio possa accendere nuovi focolai. Rezza del Ministero della Salute ammonisce “è una fase instabile, serve prudenza”; Tutta Europa attende il 27, giorno della prima vaccinazione. Sono in viaggio i tir con le prime dosi che dovrebbero arrivare in Italia già domani notte, ma emergono alcuni punti critici e le Regioni sono in allarme. L’Assessore alla Sanità del Lazio dice che le dosi potrebbero arrivare a rilento e il 27 è solo una ...