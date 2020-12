Discesa e superg: Bormio pronta per la kermesse del Circo Bianco (Di giovedì 24 dicembre 2020) Bormio (Sondrio), 24 dicembre 2020 - Giusto il tempo di godersi il pranzo di Natale e a Bormio l'attenzione sarà subitro rivolta alla neve per la Coppa del mondo di sci alpino . Nella località ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 24 dicembre 2020)(Sondrio), 24 dicembre 2020 - Giusto il tempo di godersi il pranzo di Natale e al'attenzione sarà subitro rivolta alla neve per la Coppa del mondo di sci alpino . Nella località ...

nyepez : RT @Coninews: Sei volte sul primo gradino del podio a Bormio, sarà Dominik #Paris a guidare la pattuglia dei velocisti azzurri nella disces… - simcopter : RT @Coninews: Sei volte sul primo gradino del podio a Bormio, sarà Dominik #Paris a guidare la pattuglia dei velocisti azzurri nella disces… - AriannaDiaco : RT @Coninews: Sei volte sul primo gradino del podio a Bormio, sarà Dominik #Paris a guidare la pattuglia dei velocisti azzurri nella disces… - Coninews : Sei volte sul primo gradino del podio a Bormio, sarà Dominik #Paris a guidare la pattuglia dei velocisti azzurri ne… - alcinx : RT @mountainblogit: CdM di Sci alpino: Goggia trionfa in discesa in Val d’Isere. Brignone terza in superG -