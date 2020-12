Calciomercato Juve: sondaggio con il Lione per Depay. I dettagli (Di giovedì 24 dicembre 2020) Depay Juve, Pirlo chiede qualità: sondaggio con il Lione per gennaio. L’attaccante olandese potrebbe essere una soluzione La Juventus pensa anche a Memphis Depay del Lione per l’attacco. Ne è sicura La Stampa che alimenta le indiscrezioni circolate in Spagna nella giornata di ieri: i bianconeri sarebbero pronti a sfidare Milan e Lione per l’olandese. Sarebbe sicuramente il profilo ideale per aumentare la qualità della rosa bianconera di Andrea Pirlo. L’attaccante – che va in scadenza nel 2021 – può lasciare la Francia per poco più di 5 milioni e la Juve può strapparlo subito sfruttando gli ottimi rapporti col club transalpino. Una pista da monitorare parallelamente a quella Milik, per il quale sono ripresi i contatti. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020), Pirlo chiede qualità:con ilper gennaio. L’attaccante olandese potrebbe essere una soluzione Lantus pensa anche a Memphisdelper l’attacco. Ne è sicura La Stampa che alimenta le indiscrezioni circolate in Spagna nella giornata di ieri: i bianconeri sarebbero pronti a sfidare Milan eper l’olandese. Sarebbe sicuramente il profilo ideale per aumentare la qualità della rosa bianconera di Andrea Pirlo. L’attaccante – che va in scadenza nel 2021 – può lasciare la Francia per poco più di 5 milioni e lapuò strapparlo subito sfruttando gli ottimi rapporti col club transalpino. Una pista da monitorare parallelamente a quella Milik, per il quale sono ripresi i contatti. Leggi su ...

Spazio_J : Juventus ad un passo dal giovane Reynolds: 8 milioni di euro per il terzino, verrà girato in prestito al Cagliari -… - sportli26181512 : Eva, che regalo di Natale! Nonostante il KO della sua Juve CHE FOTO!: Motori e calcio: sono gli ingredienti di una… - cmdotcom : Eva, che regalo di Natale! Nonostante il KO della sua Juve CHE FOTO! - junews24com : Birindelli: «La Juve deve ritrovarsi. Dybala via? Ho già un sostituto» - - sportli26181512 : Juve, Reynolds arriva subito in Serie A: La Juve è a un passo da Bryan Reynolds,... -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve Calciomercato Juve: «primo colpo a un passo, costerà 8 milioni» Juventus News 24 Calciomercato Inter: Eriksen verso l'addio, Marotta punta De Paul

Il danese non ha preso parte alla trasferta di Verona per stare accanto alla moglie, ma a gennaio è probabile l’addio dai colori nerazzurri: idea De Paul ...

Cristiano Ronaldo in vacanza a Dubai, niente quarantena al ritorno: scoppia la polemica

Cristiano Ronaldo in vacanza a Dubai, niente quarantena al ritorno: scoppia la polemica attorno al campione portoghese della Juventus ...

Il danese non ha preso parte alla trasferta di Verona per stare accanto alla moglie, ma a gennaio è probabile l’addio dai colori nerazzurri: idea De Paul ...Cristiano Ronaldo in vacanza a Dubai, niente quarantena al ritorno: scoppia la polemica attorno al campione portoghese della Juventus ...