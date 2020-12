Anche oggi è il Veneto la Regione più colpita (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sfiora Anche oggi i 4000 nuovi contagi, i morti superano le 100 unità. Zaia se la prende con la permanenza in zona gialla e sottolinea comunque la tenuta del sistema sanitario Leggi su tg.la7 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sfiorai 4000 nuovi contagi, i morti superano le 100 unità. Zaia se la prende con la permanenza in zona gialla e sottolinea comunque la tenuta del sistema sanitario

robertosaviano : Cari amici veronesi, da oggi non sono più un vostro concittadino, ma continueremo a scambiarci opinioni anche quand… - gennaromigliore : Italia Viva che fa proposte e critiche costruttive (anche a detta del premier Conte) per dare una visione e un futu… - borghi_claudio : @FilippoCadorna @BorisJohnson No, forse non ha capito, se anche l'accordo fosse pessimo loro da oggi sono ufficialm… - 247soonie : posso dire I miss soonyoung perché I miss him so much anche oggi - piedpiperstae : @s0ftryu hai ancora un po' di tempo anche se oggi ti è costata la vita dei tuoi poveri indici ma ce la puoi fare :(… -