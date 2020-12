Venezia-Trieste: data, orario, tv e diretta streaming basket Serie A1 2020/2021 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Al Taliercio Umana Reyer Venezia e Allianz Trieste si affrontano nel recupero dell’8° giornata di Serie A1 2020/2021. I lagunari dopo aver battuto Varese che si trova in un periodo difficile, devono proseguire il periodo di ripresa affrontando i giuliani che nello scorso turno sono tornati al successo. Alle ore 18.30 di mercoledì 23 dicembre inizierà la sfida che sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 ed in live streaming su Eurosport Player. SEGUI Venezia-Trieste IN diretta SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Al Taliercio Umana Reyere Allianzsi affrontano nel recupero dell’8° giornata diA1. I lagunari dopo aver battuto Varese che si trova in un periodo difficile, devono proseguire il periodo di ripresa affrontando i giuliani che nello scorso turno sono tornati al successo. Alle ore 18.30 di mercoledì 23 dicembre inizierà la sfida che sarà trasmessa intv su Eurosport 2 ed in livesu Eurosport Player. SEGUIINSportFace.

matteorenzi : Perché non parte la Gronda a #Genova? Vedo scartate molte opere, tra cui le metro di #Roma e #Milano. Ma tanto è an… - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Allianz Pall. Trieste, Dalmasson: “Noi e Venezia siamo due squadre in ripresa” - BasketItalyit : Venezia. #Tucci: “Affrontiamo #Trieste con un entusiasmo rinnovato” - BasketItalyit : Trieste. #Dalmasson: “Un confronto a Venezia tra due squadre in recupero” - basketinside360 : Venezia-Trieste, le parole di Dalmasson - -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Trieste Oggi Cremona-Sassari e Venezia-Trieste - Sport, Cantù La Provincia di Como Notizie dalla Giunta

Udine, 22 dic - Le conferenze territoriali di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste hanno approvato i piani triennali dell'edilizia scolastica che riguardano interventi sugli istituti superiori di ...

La Prealpina - Quotidiano storico di Varese, Altomilanese e Vco.

L’ultimo posto dopo lo stop di Venezia - l’ottavo nelle ultime 9 gare, unica eccezione, escludendo ovviamente Roma, l’acuto esterno di Trento - sia pure in coabitazione con Cantù, Fortitudo Bologna e ...

Udine, 22 dic - Le conferenze territoriali di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste hanno approvato i piani triennali dell'edilizia scolastica che riguardano interventi sugli istituti superiori di ...L’ultimo posto dopo lo stop di Venezia - l’ottavo nelle ultime 9 gare, unica eccezione, escludendo ovviamente Roma, l’acuto esterno di Trento - sia pure in coabitazione con Cantù, Fortitudo Bologna e ...