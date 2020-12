Udinese-Benevento: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per Udinese-Benevento, gara valida per il quattordicesimo turno di Serie A 2020-21 Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto. All. Gotti. Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Schiattarella, Improta; Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi. Foto: Twitter ufficiale Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per, gara valida per il quattordicesimo turno di Serie A 2020-21(3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto. All. Gotti.(4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Schiattarella, Improta; Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

