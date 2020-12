Tapiro D’oro, sarebbe stato Zapata a lanciare il premio, non Papu Gomez (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Gazzetta dello Sport conferma la versione di Papu Gomez: non sarebbe stato lui a lanciare e rompere il Tapiro D’oro, ma il suo compagno di squadra all’Atalanta Duvan Zapata. Nella vicenda della consegna del Tapiro D’oro a Papu Gomez, ci sarebbe un ulteriore sviluppo. Secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport, sarebbe stata parzialmente L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Gazzetta dello Sport conferma la versione di: nonlui ae rompere il, ma il suo compagno di squadra all’Atalanta Duvan. Nella vicenda della consegna del, ciun ulteriore sviluppo. Secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport,stata parzialmente L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

