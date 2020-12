Samantha De Grenet contro Stefania Orlando: “La uccido” e il web chiede la squalifica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Non c’è pace per Samantha De Grenet e Stefania Orlando. Le due vip della Casa del Grande Fratello sono il lite dalla diretta di lunedì sera, quando una serie di nomination, hanno innescato un’esplosione arrivata al suo punto più alto nelle ultime ore. Prima una lite in cucina, poi un tentativo di riconciliazione andato male. Ora però a prendere la parola è, come sempre, il pubblico che chiede un provvedimento disciplinare per Samantha De Grenet. Lo sfogo di Samantha De Grenet “Non reggi la discussione, se non hai ragione ti alzi e te ne vai! Pensa che sei anche una madre, pensa a tuo figlio che ti sente darmi della psicopatica“. Sono queste parole di Stefania che fanno traboccare il vaso della De ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Non c’è pace perDe. Le due vip della Casa del Grande Fratello sono il lite dalla diretta di lunedì sera, quando una serie di nomination, hanno innescato un’esplosione arrivata al suo punto più alto nelle ultime ore. Prima una lite in cucina, poi un tentativo di riconciliazione andato male. Ora però a prendere la parola è, come sempre, il pubblico cheun provvedimento disciplinare perDe. Lo sfogo diDe“Non reggi la discussione, se non hai ragione ti alzi e te ne vai! Pensa che sei anche una madre, pensa a tuo figlio che ti sente darmi della psicopatica“. Sono queste parole diche fanno traboccare il vaso della De ...

GrandeFratello : Fra le due non sembra esserci feeling... ?????? #GFVIP - domeniconaso : Samantha De Grenet vergognosamente in difesa di un uomo volgare, sessista e maschilista. #gfvip - LadyNews_ : #SamanthaDeGrenet contro #StefaniaOrlando: 'Ti uccido, adesso cacciatemi, non me ne frega un c***o'… - Micio_Theo : RT @VanessaTomaz_: @GrandeFratello CHIEDO A #GFVIP, #ALFOSIGNORINI E #MEDIASET PROVVEDIMENTI UFFICIALI PER LE FRASI 'IO TI UCCIDO' (SAMANTH… - isabellakierspe : RT @quick_lounge: CHIEDO A #GFVIP, #ALFOSIGNORINI E #MEDIASET PROVVEDIMENTI UFFICIALI PER LE FRASI 'IO TI UCCIDO' (SAMANTHA DE GRENET) E 'C… -