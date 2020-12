Post Verona-Inter | le dichiarazioni degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Oggi 23 Dicembre 2020 nello Stadio Bentegodi alle ore 18:30 si è disputata la partitadi Serie A.Nelglihanno rilasciato le loro. Un primo tempo di attesa dove nessuna delle due squadre è riuscita a trovare lo specchio della porta. Nel secondo tempo un perfetto Lautaro e Skriniar hanno segnato per la gioia dei nerazzurri. Anche ilha segnato ma non è riuscita poi a ribaltare il risultato.: cosa ha detto Ivan Juric? L’allenatore delIvan Juric ha rilasciato delleal termine della gara persa contro l’. Juric ha detto: Siamo in emergenza ...