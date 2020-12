Pioli: “È la passione che mettiamo a fare la differenza. Questa voglia di vincere ci sta dando grandi vantaggi” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha analizzato la vittoria contro la Lazio ai microfoni di Dazn. Queste le parole del tecnico rossonero: “Partita complicata e importante contro una squadra forte, serviva un grande sforzo e ci siamo riusciti. Sono soddisfatto e orgoglioso della mia squadra. L’assenza di Ibra? Un campione come lui manca, ma stiamo sfruttando bene le caratteristiche di tutti gli altri. La Lazio ha preso controllo del campo per colpa mia, ho chiesto a Saelemaekers di abbassarsi e dare una mano. Anche nelle difficoltà abbiamo avuto occasioni, spirito e voglia di vincere: ci sta dando grandi vantaggi. È la passione che ci mettiamo a fare la differenza, abbiamo il fuoco dentro. Il merito maggiore dei ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 dicembre 2020) Stefano, allenatore del Milan, ha analizzato la vittoria contro la Lazio ai microfoni di Dazn. Queste le parole del tecnico rossonero: “Partita complicata e importante contro una squadra forte, serviva un grande sforzo e ci siamo riusciti. Sono soddisfatto e orgoglioso della mia squadra. L’assenza di Ibra? Un campione come lui manca, ma stiamo sfruttando bene le caratteristiche di tutti gli altri. La Lazio ha preso controllo del campo per colpa mia, ho chiesto a Saelemaekers di abbassarsi e dare una mano. Anche nelle difficoltà abbiamo avuto occasioni, spirito edi: ci sta. È lache cila, abbiamo il fuoco dentro. Il merito maggiore dei ...

