Non sembrava una partita ma una conferenza di De Luca

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Anche questa non è stata unama un cazzotto allo stomaco durato novantasei minuti. Pareva nastampa di De, nu ntuosseco! Il primo tiro in porta al 52esimo del secondo tempo su punizione. “Il veleno, ci vuole il veleno” ma esattamente cosa si intende? Se è per noi, tranquillo ce ne arriva a litri… Ma avete notato che bell e buono cadevamo a terra come i bastoncini di legno dello Shanghai? Ma pecchè? Lorenzo mio, il sorriso che ci ricorda cosa sia stata la bellezza di questa squadra e quanto sia difficile ora accettare stu chianto ‘a Maddalena… 4-2-3-1, 4-3-3. 4-4-1-1 io mi accontenterei di arrivare in area.. Dicembre doveva rivelarci dove saremmo arrivati… Bene, non siamo nemmeno partiti… Mo’ Petagna non è Osimhen, non è Lukaku ed è vero ma almeno mezza palla a tempo sul piede o sulla testa gliela vogliamo ...