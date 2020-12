Messina: scoperti oltre 20 boss mafiosi con il reddito di cittadinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sicilia: scoperti boss della mafia con il reddito di cittadinanza Almeno 20 boss condannati definitivamente per mafia, o loro familiari, avrebbe incassato illegittimamente il reddito di cittadinanza. È quanto scoperto dagli agenti della guardia di finanza di Messina, che hanno denunciato 25 persone e sequestrato i 330mila euro complessivamente riscossi dagli indagati. I mafiosi indagati appartengono ai clan più importanti della città di Messina: dai Santapaola-Romeo ai Batanesi-Bontempo Scavo fino ai Cintorino. Tra le attività illecite per cui i soggetti coinvolti nell’indagine risultano essere stati condannati, spiccano le estorsioni, l’usura, il traffico di sostanze stupefacenti, il voto di scambio, il maltrattamento ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sicilia:della mafia con ildiAlmeno 20condannati definitivamente per mafia, o loro familiari, avrebbe incassato illegittimamente ildi. È quanto scoperto dagli agenti della guardia di finanza di, che hanno denunciato 25 persone e sequestrato i 330mila euro complessivamente riscossi dagli indagati. Iindagati appartengono ai clan più importanti della città di: dai Santapaola-Romeo ai Batanesi-Bontempo Scavo fino ai Cintorino. Tra le attività illecite per cui i soggetti coinvolti nell’indagine risultano essere stati condannati, spiccano le estorsioni, l’usura, il traffico di sostanze stupefacenti, il voto di scambio, il maltrattamento ...

