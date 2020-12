Il revival è di moda | i look ispirati ad Alexis anche per le feste

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Era l’inizio degli anni Ottanta, più precisamente il 1981, quando la serie televisiva cult andò per la prima volta in onda negli Stati Uniti. L’anno successivo sbarcò anche in Italia e così Dynasty diventò in breve una delle soap opera più amate (insieme all’eterna rivale Dallas) del pianeta.