Il Giornale: è una sentenza che dà ragione ai furbetti come De Laurentiis (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Duro commento di Riccardo Signorini su Il Giornale di oggi riguardo il capovolgimento da parte del Coni della sentenza su Juve-Napoli che dà ragione agli azzurri Strano capovolgimento di copione: quasi si pensi più alla politica che allo sport. Si avalla l’ipotesi che i furbetti la fanno sempre franca, si stracciano le ragioni assolutamente condivisibili delle prime due sentenze. Signorini parla di vittoria dei “furbetti”, mentre fino ad oggi aveva vinto il calcio e chi “non voleva fare il furbo alla faccia di chi ci aveva provato”. Parole che suonano come un’accusa nei confronti della dirigenza del Napoli, soprattuto quando parla di “sorrisi sornioni” e specifica Spiaceva vedere un così bel Napoli punito per la solita pensata dirigenziale Signorini parla di gioco politico, con il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Duro commento di Riccardo Signorini su Ildi oggi riguardo il capovolgimento da parte del Coni dellasu Juve-Napoli che dàagli azzurri Strano capovolgimento di copione: quasi si pensi più alla politica che allo sport. Si avalla l’ipotesi che ila fanno sempre franca, si stracciano le ragioni assolutamente condivisibili delle prime due sentenze. Signorini parla di vittoria dei “”, mentre fino ad oggi aveva vinto il calcio e chi “non voleva fare il furbo alla faccia di chi ci aveva provato”. Parole che suonanoun’accusa nei confronti della dirigenza del Napoli, soprattuto quando parla di “sorrisi sornioni” e specifica Spiaceva vedere un così bel Napoli punito per la solita pensata dirigenziale Signorini parla di gioco politico, con il ...

maxpix69 : @CucchiRiccardo C’è stato un giornale intero che per i suoi piccoli interessi personali ha fatto lo schifo accanend… - sciarrone66 : @GavinoSanna1967 È incredibile che gente di una pochezza intellettuale simile scriva articoli su un giornale nazion… - DarkForce78 : RT @EliseiNicole: Stamattina vado a prendermi un giornale...per strada,una pecora sdentata in overdose di stupidità:”Signorina,ma la masche… - napolista : Il Giornale: è una sentenza che dà ragione ai furbetti come De Laurentiis “Si avalla l’ipotesi che i furbetti la f… - PonytaEle : RT @EliseiNicole: Stamattina vado a prendermi un giornale...per strada,una pecora sdentata in overdose di stupidità:”Signorina,ma la masche… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornale una Covid, è il giorno della verità: il ministero davanti ai giudici ilGiornale.it La profezia di Prodi su Conte: "Il tempo si sta esaurendo"

"Ogni giorno perso fa avvicinare il rischio che, senza idee e strategie precise, gli aiuti si trasformino da premesse di cambiamento strutturale in debito. Non vedo ancora idee chiare su come saranno ...

Voli speciali e due test per gli italiani

Famiglie con bambini piccoli bloccate da giorni in aeroporto in Uk. Sale la rabbia di migliaia di italiani che dovevano rientrare a casa per le feste e che invece sono stati fermati senza alcun ...

"Ogni giorno perso fa avvicinare il rischio che, senza idee e strategie precise, gli aiuti si trasformino da premesse di cambiamento strutturale in debito. Non vedo ancora idee chiare su come saranno ...Famiglie con bambini piccoli bloccate da giorni in aeroporto in Uk. Sale la rabbia di migliaia di italiani che dovevano rientrare a casa per le feste e che invece sono stati fermati senza alcun ...