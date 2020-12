Fratelli Caputo, location: dove è stata girata e dov’è Roccatella? (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ha preso il via in prima serata su Canale5 la fiction Fratelli Caputo, che vede protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci. Una serie prodotta da Ciao Ragazzi!, con il sostegno della Apulia Film Commission, ideata da Valentina Capecci e diretta da Alessio Inturri. Nino Frassica interpreta Nino, mentre Cesare Bocci è Alberto, due uomini che non si conoscono, non si sono mai visti, eppure condividono un dettaglio importante: il cognome, essendo fratellastri. Sono infatti entrambi figli di Calogero Caputo, un uomo siciliano che prima ha messo su famiglia nella terra d’origine, ma poi si è trasferito a Milano per lavoro e lì ha avuto un altro figlio. La fiction, oltre che ad una storia divertente, colpisce per le bellissime location. Contrariamente a quanto si può però pensare – essendo ambientata a ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ha preso il via in prima serata su Canale5 la fiction, che vede protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci. Una serie prodotta da Ciao Ragazzi!, con il sostegno della Apulia Film Commission, ideata da Valentina Capecci e diretta da Alessio Inturri. Nino Frassica interpreta Nino, mentre Cesare Bocci è Alberto, due uomini che non si conoscono, non si sono mai visti, eppure condividono un dettaglio importante: il cognome, essendo fratellastri. Sono infatti entrambi figli di Calogero, un uomo siciliano che prima ha messo su famiglia nella terra d’origine, ma poi si è trasferito a Milano per lavoro e lì ha avuto un altro figlio. La fiction, oltre che ad una storia divertente, colpisce per le bellissime. Contrariamente a quanto si può però pensare – essendo ambientata a ...

cristia_urbano : RT @VincenzoRenda9: Fratelli caputo sulla scia di Zalone, ficarra e picone, siani e benvenuti al sud è il perfetto prodotto per l'attuale p… - alshorrorshow : Serata frizzantina da vera vecchia pronta a guardarmi Fratelli Caputo - VincenzoRenda9 : Fratelli caputo sulla scia di Zalone, ficarra e picone, siani e benvenuti al sud è il perfetto prodotto per l'attua… - infoitcultura : Fratelli Caputo: numero puntate, location, attori, repliche - MontiFrancy82 : Mercoledì 23 dicembre, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie #FratelliCaputo, che vede protagonisti… -