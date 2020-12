Cozze alla tarantina (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Durante l’estate non c’è niente di meglio di una deliziosa ricetta per preparare le . Quindi leggete bene il procedimento, comprate gli ingredienti e poi iniziamo la preparazione. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 1 kg di Cozze 400 g di pomodorini (o salsa di pomodoro) 2-3 spicchietti d’aglio 1/2 bicchiere di vino bianco secco 1 peperoncino piccante fresco 4-5 cucchiai di olio evo Pepe nero q.b. Un pizzico di sale fino (assaggiate prima) 1 ciuffetto di prezzemolo fresco 1 pezzo di pane (per accompagnare) Per preparare le iniziate sciacquando con cura le Cozze sotto l’acqua corrente fredda e rimuovendo le impurità sul guscio, aiutandovi con un coltello. Prendete un tegame largo e capiente ed aggiungete l’olio extravergine di oliva e l’aglio. Fate dorare a fiamma dolce, poi tagliate il prezzemolo e se l’aglio è dorato ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Durante l’estate non c’è niente di meglio di una deliziosa ricetta per preparare le . Quindi leggete bene il procedimento, comprate gli ingredienti e poi iniziamo la preparazione. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 1 kg di400 g di pomodorini (o salsa di pomodoro) 2-3 spicchietti d’aglio 1/2 bicchiere di vino bianco secco 1 peperoncino piccante fresco 4-5 cucchiai di olio evo Pepe nero q.b. Un pizzico di sale fino (assaggiate prima) 1 ciuffetto di prezzemolo fresco 1 pezzo di pane (per accompagnare) Per preparare le iniziate sciacquando con cura lesotto l’acqua corrente fredda e rimuovendo le impurità sul guscio, aiutandovi con un coltello. Prendete un tegame largo e capiente ed aggiungete l’olio extravergine di oliva e l’aglio. Fate dorare a fiamma dolce, poi tagliate il prezzemolo e se l’aglio è dorato ...

