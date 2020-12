Covid, la scienziata che lo isolò: “Vaccino efficace anche sulla variante inglese? È come con l’influenza, il farmaco si può ‘aggiustare’ in poche settimane” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È stata tra i primi scienziati al mondo a “guardare in faccia il virus” e le piacerebbe essere tra i primi a vaccinarsi. Ma Maria Rosaria Capobianchi, docente di Biologia Molecolare, alla guida del Laboratorio di Virologia dell’Istituto Spallanzani e cavaliere al merito, ha anche uno sguardo lucido su quello che l’Italia, Cenerentola per i finanziamenti alla ricerca, non può fare. Per esempio essere in competizione con un paese come la Gran Bretagna che ha potuto isolare la cosiddetta variante inglese del coronavirus grazie a 20 milioni di sterline affidati al Covid-19 Genomics Consortium. Ed è così che l’Inghilterra si segnala come il paese che ha prodotto dall’inizio della pandemia da Sars Cov 2 “un terzo” delle circa 250mila sequenze genomiche. L’Italia non può confrontarsi con gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È stata tra i primi scienziati al mondo a “guardare in faccia il virus” e le piacerebbe essere tra i primi a vaccinarsi. Ma Maria Rosaria Capobianchi, docente di Biologia Molecolare, alla guida del Laboratorio di Virologia dell’Istituto Spallanzani e cavaliere al merito, hauno sguardo lucido su quello che l’Italia, Cenerentola per i finanziamenti alla ricerca, non può fare. Per esempio essere in competizione con un paesela Gran Bretagna che ha potuto isolare la cosiddettadel coronavirus grazie a 20 milioni di sterline affidati al-19 Genomics Consortium. Ed è così che l’Inghilterra si segnalail paese che ha prodotto dall’inizio della pandemia da Sars Cov 2 “un terzo” delle circa 250mila sequenze genomiche. L’Italia non può confrontarsi con gli ...

