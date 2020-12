Contratti flessibili e formazione continua | così si può tornare a correre dopo la crisi

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Non si può rispondere allase non con una maggioretà neidi lavoro. A cui bisogna affiancare però un importante investimento inper garantire l’occupabilità e la continuità lavorativa. Ne è convinto Massimiliano Medri, managing director di Adecco Workforce Solutions che, dal suo osservatorio, monitora ogni giorno le esigenze di imprese e lavoratori. Medri, che ruolo ha oggi il contratto a tempo indeterminato nel mondo del lavoro? Il contratto a tempo indeterminatoa rappresentare per i lavoratori un elemento di sicurezza sul quale basarsi per la costruzione della propria vita personale e professionale. Ma per molti lavoratori la possibilità di svolgere – soprattutto in una fase iniziale della propria carriera – diverse esperienze lavorative oggi ...