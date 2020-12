Chi è Matthew M Williams | il direttore creativo di 1017 ALYX 9SM e Givenchy

Leggi su amica

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)ritratto da Paolo Roversi BIOGRAFIAè nato a Evenston, Illinois, nel 1985. All’età di due anni, i suoi genitori trasferirono la famiglia a Pismo Beach in California. Da bambino sognava di seguire le orme dei suoi genitori che lavoravano entrambi nel campo medico e di diventare medico del pronto soccorso. Da ragazzino cambia interessi e si avvicina alla cultura dello skateboard, del calcio, della musica. A 18 anni si iscrive alla California University ma, dopo il primo semestre, abbandona. Decide di andare a New York perché attratto dal mondo della moda. Inizia a collaborare con stylist che si occupano del look dei gruppi musicali, appassionandosi al lavoro. Nel 2007 disegna una giacca per la performance ai Grammy Awards di Kanye West e conquista il rapper che gli propone di ...