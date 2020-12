Cast e personaggi di Fratelli Caputo al via oggi su Canale5 con Nino Frassica e Cesare Bocci (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Cast e personaggi di Fratelli Caputo prenderanno il loro posto nel prime time di Canale5 proprio a partire da oggi, 23 dicembre, per un totale di quattro serate e altrettante settimane, salvo cambiamenti. A guidarli ci penseranno due volti noti e macina ascolti delle fiction italiane, Nino Frassica e Cesare Bocci. Il protagonista di Don Matteo e quello di Montalbano uniranno le loro forze per provare a fare il miracolo di Natale in casa Mediaset ovvero portare gli ascolti in alto senza trash e ospiti urlanti, ci riusciranno davvero? Cast e personaggi di Fratelli Caputo proveranno a far sorridere il pubblico di Canale5 portando sullo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020)diprenderanno il loro posto nel prime time diproprio a partire da, 23 dicembre, per un totale di quattro serate e altrettante settimane, salvo cambiamenti. A guidarli ci penseranno due volti noti e macina ascolti delle fiction italiane,. Il protagonista di Don Matteo e quello di Montalbano uniranno le loro forze per provare a fare il miracolo di Natale in casa Mediaset ovvero portare gli ascolti in alto senza trash e ospiti urlanti, ci riusciranno davvero?diproveranno a far sorridere il pubblico diportando sullo ...

cheTVfa : #FratelliCaputo | IL CAST | #NinoFrassica, #CesareBocci, #AuroraQuattrocchi e tutti i personaggi della serie - ludo19_ : Dopo la giornata di oggi posso dire che il vero Gf è solo il vecchio cast e soprattutto meglio personaggi come Malg… - cho_riflettuto : RT @victimofmyfeels: Quando aggiungete gentaglia al cast originale e puntualmente piazzate dentro la casa personaggi del genere mi viene da… - victimofmyfeels : Quando aggiungete gentaglia al cast originale e puntualmente piazzate dentro la casa personaggi del genere mi viene… - luciferdeckerrr : @ballinaatthelux NON L’HO PENSATO SOLO IO comunque boh per me perde un po’ il divertimento dopo aver cambiato prati… -