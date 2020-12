Asti, niente affitto alla famiglia con un bimbo disabile: "Temono di non poterci mai più sfrattare" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Uno dei figli di Gianluca, lavoratore stagionale, ha 9 anni e non può camminare. "Quando lo spiego all'agenzia salta tutto, nonostante le garanzie economiche" Leggi su repubblica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Uno dei figli di Gianluca, lavoratore stagionale, ha 9 anni e non può camminare. "Quando lo spiego all'agenzia salta tutto, nonostante le garanzie economiche"

cronaca_news : Asti, niente affitto alla famiglia con un bimbo disabile: 'Temono di non poterci mai più sfrattare'… - StraNotizie : Asti, niente affitto alla famiglia con un bimbo disabile: 'Temono di non poterci mai più sfrattare'… - romymora70 : Oggi sono passata dalla bancarella del canile municipale di Asti e ho fatto una donazione...tanto quest’anno regali… - asti_gioachino : RT @NonSoloJuve: L’APPELLO (AI TIFOSI) DEL RE ?? ??”Non ci sono scuse per niente. Siamo la @juventusfc! Non possiamo accettare qualcosa me… - asti_gioachino : RT @thetrueshade: Con tutti i messaggi ricevuti ieri ho temuto che qualcuno avesse messo di nascosto un biglietto con il mio nome tra i con… -