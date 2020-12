Zooey Deschanel nel video di Katy Perry (Di martedì 22 dicembre 2020) La somiglianza tra le due è sempre balzata agli occhi Molti hanno sempre notato l’incredibile somiglianza tra Zooey Deschanel e Katy Perry. L’attrice e la cantante hanno così deciso di giocarci su e hanno partecipato insieme al video della canzone dell’artista “Not The End of The World,” tratta dall’ultimo album della Perry. Nel video clip degli alieni tentano di rapire la cantante ma per errore visto la somiglianza finiscono per catturare Zooey Deschanel: l’attrice dovrà salvare la terra e esibirsi in un concetto al posto della Perry. Gli alieni forniranno alla star di “New Girl” parrucca blu e reggiseno con i gelati incorporarti come nel video di “California Girls”. La clip è stata girata quando la ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 dicembre 2020) La somiglianza tra le due è sempre balzata agli occhi Molti hanno sempre notato l’incredibile somiglianza tra. L’attrice e la cantante hanno così deciso di giocarci su e hanno partecipato insieme aldella canzone dell’artista “Not The End of The World,” tratta dall’ultimo album della. Nelclip degli alieni tentano di rapire la cantante ma per errore visto la somiglianza finiscono per catturare: l’attrice dovrà salvare la terra e esibirsi in un concetto al posto della. Gli alieni forniranno alla star di “New Girl” parrucca blu e reggiseno con i gelati incorporarti come neldi “California Girls”. La clip è stata girata quando la ...

dayIightromance : QUE KATY PERRY HA SACADO A ZOOEY DESCHANEL EN SU VIDEOCLIP ME DA ALGO JSJSJS - sciugher : Ha usato tutto il budget per pagare Zooey Deschanel - popslut : Lo sapevo che Zooey Deschanel canta meglio di Katy Perry. - watsonperiodt : Nessuno: Assolutamente nessuno: Ma proprio nessuno nell'intero universo: Gli alieni quando si rendono conto di… - invinciblehours : io comunque in questa parte del video di not the end of the world ho pensato per una buona manciata di secondi che… -