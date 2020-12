Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2020 ore 08:45 (Di martedì 22 dicembre 2020) Viabilità DEL 22 DICEMBRE 2020 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E CASILINA SI TRANSITA SOLO SU DUE CORSIE RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA IL TRAFFICO SI INTENSIFICA SULLE CONSOLARI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DE DUE PONTI, VERSO IL CENTRO SULLA NOMENTANA CODE DA TOR LUPARA A VIA MONTE BIANCO, RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA STRADA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE, IN DIREZIONE MENTANA ATETNZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO ORA IL TRASPORTO ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 dicembre 2020)DEL 22 DICEMBREORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E CASILINA SI TRANSITA SOLO SU DUE CORSIE RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA IL TRAFFICO SI INTENSIFICA SULLE CONSOLARI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DE DUE PONTI, VERSO IL CENTRO SULLA NOMENTANA CODE DA TOR LUPARA A VIA MONTE BIANCO, RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA STRADA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE, IN DIREZIONE MENTANA ATETNZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO ORA IL TRASPORTO ...

