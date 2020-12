Uomini e Donne, oggi: Matteo sconvolge tutti, Sophie e Gianni lo attaccano (Di martedì 22 dicembre 2020) Sophie Codegoni è uscita con Matteo, in puntata il corteggiatore fa sapere che se lei lo scegliesse adesso direbbe di no, caos in studio Va in onda oggi 22 dicembre una nuova puntata di Uomini e Donne, programma condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News al centro dello studio dovrebbe esserci Sophie Codegoni. La giovane tronista è uscita solo con Matteo. Durante la loro esterna lui le ha detto che la sente fredda, Sophie decide di fargli conoscere la madre in videochiamata. Le cose tra loro sono poi andate meglio, si sono lasciati andare a coccole e tenerezze. oggi in puntata la De Filippi chiede a Matteo cosa risponderebbe se Sophie lo ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 22 dicembre 2020)Codegoni è uscita con, in puntata il corteggiatore fa sapere che se lei lo scegliesse adesso direbbe di no, caos in studio Va in onda22 dicembre una nuova puntata di, programma condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News al centro dello studio dovrebbe esserciCodegoni. La giovane tronista è uscita solo con. Durante la loro esterna lui le ha detto che la sente fredda,decide di fargli conoscere la madre in videochiamata. Le cose tra loro sono poi andate meglio, si sono lasciati andare a coccole e tenerezze.in puntata la De Filippi chiede acosa risponderebbe selo ...

