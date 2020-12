Un poliziotto alle elementari: Arnold Schwarzenegger si riunisce ai bambini del cast su Zoom (Di martedì 22 dicembre 2020) In occasione del 30esimo anniversario di Un poliziotto alle elementari, Arnold Schwarzenegger ha partecipato aduna reunion virtuale con gli ex bambini del cast. Arnold Schwarzenegger ha fatto una sorpresa speciale agli ormai ex bambini del cast di Un poliziotto alle elementari, film diretto da Ivan Reitman che lo ha visto protagonista nel 1990, partecipando ad una reunion virtuale su Zoom. Trent'anni sono trascorsi dall'uscita al cinema di Un poliziotto alle elementari, film che vedeva Arnold Schwarzenegger impegnato nel ruolo di John Kimble, agente ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 dicembre 2020) In occasione del 30esimo anniversario di Unha partecipato aduna reunion virtuale con gli exdelha fatto una sorpresa speciale agli ormai exdeldi Un, film diretto da Ivan Reitman che lo ha visto protagonista nel 1990, partecipando ad una reunion virtuale su. Trent'anni sono trascorsi dall'uscita al cinema di Un, film che vedevaimpegnato nel ruolo di John Kimble, agente ...

In occasione del 30esimo anniversario di Un poliziotto alle elementari, Arnold Schwarzenegger ha partecipato aduna reunion virtuale con gli ex bambini del cast. Arnold Schwarzenegger ha fatto una sorp ...

